Мясников дал совет россиянам по проведению майских праздников

Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы россиянам в преддверии длинных выходных, которые продлятся с 1 по 10 мая. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«Радуйтесь! Гуляйте, занимайтесь спортом, устраивайте пикники, ходите в гости! В День Победы поднимите рюмку в честь павших и победивших!» — написал Мясников.

При этом из-за ситуации с коронавирусом он призвал граждан избегать помещений с большим скоплением людей. Специалист уточнил, что на улице при соблюдении дистанции подцепить COVID-19 практически невозможно.

«Люди праздновали и в самые трудные времена, не нынешним чета! Страх никогда надолго не мог победить жизнь и надежду!» — добавил врач.

Ранее эксперт оценил риск роста заболеваемости COVID-19 из-за длинных майских праздников.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

За весь период пандемии в России зарегистрировано более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 108 тыс. — с летальным исходом, полностью выздоровели более 4,3 млн человек.