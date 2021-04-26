РФПИ договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Турции

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac договорились о производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает РИА «Новости».

Как отметили в РФПИ, производство вакцины начнется в ближайшие месяцы.

«РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac объявляют о сотрудничестве для производства в стране первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V». Viscoran Ilac осуществил подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск «Спутник V» в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях», — заявили в фонде.

Отмечается, что Viscoran Ilac также окажет поддержку для формирования партнерств с другими турецкими фармацевтическими компаниями. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд также заключил соглашения о сотрудничестве с производителями в Азии, Латинской Америке, Европе и СНГ.

Ранее мексиканская компания Birmex совместно с РФПИ начала розлив препарата от COVID-19 «Спутник V» в Мексике. Министр иностранных дел страны Марсело Эбрарда отметил, что компания также планирует заниматься упаковкой вакцины.