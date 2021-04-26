Ученые рассказали о влиянии аварии в Чернобыле на здоровье людей

Вред, нанесенный аварией на Чернобыльской АЭС здоровью ликвидаторов и жителей зараженных радиацией территорий, существенно меньше, чем представляется большинству граждан России. Такие выводы были озвучены на представлении национального доклада к 35-летию аварии на ЧАЭС, подготовленном Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ).

«Самый большой раздел доклада посвящен влиянию аварийного облучения на людей. Первая группа — это ранние ликвидаторы, пожарные и члены персонала, находившиеся рядом с разрушенным реактором после взрыва.

Таких было порядка 600 человек, у большинства из них были те или иные признаки острого радиационного поражения, которые требовали медицинской помощи. 237 человек из них с предварительным диагнозом «острая лучевая болезнь» были направлены вертолетами в специализированные клиники Москвы и Киева. После верификации диагноз острой лучевой болезни был подтвержден у 134 человек. Из них 28 человек с очень высокими дозами облучения врачам спасти не удалось, остальные 106 человек выжили и пожизненно находятся под наблюдением медиков», — рассказал на пресс-конференции создатель и научный руководитель института Леонид Большов, лично наблюдавший за возведением саркофага над взорвавшимся реактором.

По словам ученого, помимо чисто возрастных проблем со здоровьем у некоторых из них есть заболевания, которые можно отнести к отдаленным последствиям облучения. Через 30 лет после аварии более 80 человек из тех, кто перенес острую лучевую болезнь, живы, умерло 26 человек, что более-менее соответствует медицинской статистике России для соответствующей поло-возрастной группы, отметил Большов.

Жители территорий вокруг ЧАЭС, а всего под наблюдением находятся 375 000 человек, контролируются в Российском национальном медицинском регистре, регулярно проходят обследования и о состоянии их здоровья все известно, рассказал глава ИБРАЭ. Случаи рака щитовидной железы у лиц, бывших детьми до 18 лет на момент аварии — от 7 до 50% из 1838 случаев, они могут быть связаны с облучением.

«Такой разброс (от 7 до 50%) характерен для исследований последствий чернобыльской аварии, поскольку дозиметрия была весьма и весьма слабой. Мы до сих пор точно не знаем дозы у населения и даже ликвидаторов аварии. Когда мы говорим про статистику, здесь есть масса вопросов: дозиметров на всех не хватало, у населения их вообще не было, так что речь чаще всего идет о восстановлении доз по месту жительства. Но есть длительный психологический стресс и тревожность. Подчеркиваю, что иных последствий ни для ликвидаторов, ни для жителей загрязненных территорий не установлено», — заявил Леонид Большов.

Этот ответ, по словам ученого, подтвержден на международном уровне, МАГАТЭ и другими организациями был организован ряд экспедиций, чьи участники пытались доказать: сколько-нибудь серьезных медицинских последствий ждать не стоит, поэтому власти не должны переусердствовать с контрмерами. «К сожалению, эти рекомендации зачастую не были приняты во внимание», — констатировал Большов.

Взрыв на ЧАЭС, полностью уничтоживший четвертый реактор энергоблока электростанции, произошел ночью 26 апреля 1986 года. В результате была загрязнена территория площадью 160 тыс. квадратных километров.