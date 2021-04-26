В Москве врач детской больницы избил отца, навещавшего ребенка

В Москве врач Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ) избил мужчину, пришедшего узнать о состоянии здоровья своего ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, в ночь на 26 апреля в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского поступил мужчина 1993 года рождения с травами головы и ушибами.

Мужчина попал в больницу после того, как у него произошел конфликт с врачом в отделении реанимации и интенсивной терапии Морозовской ДГКБ. ПО инфориации агентства, мужчина пришел туда к своему маленькому ребенку.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мужчина избил заведующего отделением городской клинической больнице №1 имени Пирогова.в Москве. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Побои».