Голикова рассказала об ограничениях по коронавирусу в праздники

Ограничения, введенные из-за коронавируса, будут действовать во время праздников во всех российских регионах. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет РИА «Новости».

«Субъекты Российской Федерации снимают ограничительные меры, исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного региона», — уточнила она.

Голикова добавила, что региональным властям уже были направлены напоминания по организации работы и мероприятий на майских праздниках.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

За весь период пандемии в России зафиксировано более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 108 тыс. — с летальным исходом. Полностью выздоровели более 4,3 млн человек.