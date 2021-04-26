Турция ввела локдаун

Власти Турции объявили, что с 29 апреля по 17 мая в стране будет действовать локдаун, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

«С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты», — приводятся слова президента страны Тайипа Эрдогана.

Он также добавил, что междугородные поездки будут осуществляться с обязательным разрешением, транспорт будет работать при загруженности в 50%.

В Турции коронавирусом заразились 4 629 969 человек, умерли 38 358 пациентов. За последние сутки подтвердились 38 553 случая.

Ранее российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac договорились о производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Как отметили в РФПИ, производство вакцины начнется в ближайшие месяцы.