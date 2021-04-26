Власти Индии призвали носить маски дома

Гражданам Индии следует носить маски и дома, особенно если в семье есть заразившийся коронавирусом. Об этом заявил глава группы, консультирующей премьер-министра Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса Винод Пол, пишет РИА «Новости».

«Я бы предпочел сказать, что пришло время, когда мы начинаем носить маску дома. Человек, который заражен, должен носить маску, но и другие должны это делать, когда сидят дома с членами семьи», — сказал он.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну накрыл «коронавирусный шторм». В связи с резким ростом числа случаев COVID-19 премьер призвал всех граждан быть осторожными и пройти вакцинацию. В Кремле не исключили помощь Дели в связи с коронавирусом.

В Индии коронавирусом заразились 17,3 млн человек, из которых 195 тыс. скончались. Страна находится на втором месте в мире по распространению коронавируса.