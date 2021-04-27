Бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну «Спутника V»

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз и применение в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Такое решение на заседании, которое прошло в понедельник, 26 апреля, одобрили все члены правления регулятора.

Глава агентства Антониу Барра Торрес отметил, что данное решение было принято на основании того, что регулятору «удалось проанализировать на сегодняшний день».

Как передает РИА «Новости», технические специалисты Anvisa рекомендовали отклонить запрос на импорт этого российского препарата «до тех пор, пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков».

Отмечается, что губернаторы 14 штатов Бразилии с начала апреля добиваются разрешения на ввоз «Спутника V».

В этот же день Министерство науки, технологий и инноваций Бразилии признало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» безопасной и одобрило ее коммерческий выпуск в стране.

Ранее в апреле Верховный суд Бразилии обязал Национальное агентство по надзору за здоровьем (Anvisa) принять решение относительно регистрации этого препарата за месяц.

6 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару обсудил с главой России Владимиром Путиным регистрацию в республике российской вакцины «Спутник V», а также организацию поставок и производства препарата на территории страны.

28 марта бразильский регулятор приостановил рассмотрение заявки на регистрацию этого российского препарата. По данным регулятора, причиной приостановки стал неполный комплект документов при подаче заявки.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.