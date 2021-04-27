Пятая часть россиян изменила планы на майские праздники

Пятая часть россиян поменяла планы на майские праздники после того, как президент России Владимир Путин увеличил число нерабочих дней на майские праздники до десяти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

Об изменении планов заявили 18% опрошенных, у 70% планы не поменялись. До объявления длинных выходных работать собирались 17% россиян, однако сейчас их количество снизилось до 13%.

55% проведут выходные и праздники дома, 11% — на даче или в деревне, на природу проедут 7%. В путешествие по России отправятся 3% респондентов, а в гостях — 1%. Вариант отдыха за границей не выбрал ни один опрошенный.

Опрос проводился с 24 по 26 апреля во всех российских регионах среди 1,6 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет.

Ранее в Минтруде разъяснили порядок оплаты работы с 4 по 7 мая.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.