В России выявлено еще 8 053 случая коронавируса

В России выявлено 8 053 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

За прошедший день вылечились 8 039 пациентов, умерли 392.

Лидерами по числу выявленных за сутки случаев коронавируса стали Москва (2098), Петербург (712), Московская область (592), Ростовская область (230) и Самарская область (183).

За весь период пандемии в России инфекция подтвердилась у 4 779 425 человек, выздоровели 4 402 678, умерли 108 980.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург дал прогноз окончания пандемии коронавируса в России.