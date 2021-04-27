«Люди не помещаются в мечети»: муфтий Москвы обеспокоен нехваткой места для молитв

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов обеспокоен тем, что в столице не хватает мечетей, — по его словам, более 30 тысяч человек вынуждены молиться на улицах во время месяца Рамадан. Об этом он сообщил РИА «Новости».

В этом году в России священный для мусульман месяц Рамадан начался 12 апреля и продлится до 12 мая. Мусульмане ежегодно соблюдают строгий пост и пятничную молитву. Затем наступает праздник разговения Ураза-байрам, когда верующие совершают массовые молитвы в мечетях.

«К сожалению, должен отметить еще раз проблему нехватки мечетей в столице. Люди не помещаются в мечети. Не то что на праздничные молитвы — даже на пятничные молитвы более 30 тысяч мусульман вынуждены молиться на улице, потому что в мечетях нет места», — заявил Крганов на пресс-конференции.

Муфтий также напомнил, что в этом году верующие смогут совершить молитву на четырех площадках в Москве: в мечети Ярдам на улица Хачатуряна, мечети на Татарской улице, Московской соборной мечети на проспекте Мира, а также в мечети на Поклонной горе. Дополнительных мест для молитвы, как в прошлые годы, этой весной выделено не будет.

Крганов обратился к столичным властям с просьбой «обязательно решить» эту проблему.

Ранее начало Рамадана в некоторых арабских странах перенесли на другой день.