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Общество. Новости

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Пресса встречает Ивана Голунова на выходе из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, июнь 2019 года Пресса встречает Ивана Голунова на выходе из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, июнь 2019 года

Прокурор запросил от 7 до 16 лет колонии для экс-полицейских по делу Голунова

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Прокурор попросил назначить бывшим полицейским, обвиняемым по делу о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, от 7 до 16 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Прокурор запросил для Ляховца — 16 лет лишения свободы, для Уметбаева, Феофанова и Сергалиева — по 12 лет и для моего подзащитного, который признал вину — Коновалова — 7 лет лишения свободы в колонии общего режима», — рассказал адвокат Алексей Губкин.

Отмечается, что заседание суда проходит в Мосгорсуде в закрытом режиме.

Ранее сообщалось о завершении следственных действий в отношении экс-полицейских по делу Голунова.

Бывшие правоохранители обвиняются по статьям «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности», «Незаконный оборот наркотиков», «Преступление, совершенное организованной группой».

Журналиста задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с наркотиками, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

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