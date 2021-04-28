ОП Ленобласти предложила ФСИН снижать срок за получение образования

Общественная палата Ленинградской области предложила ФСИН снижать срок заключенным «в обмен» на получение «образования, научной степени или востребованной рабочей специальности», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого зампреда ОП Ленобласти Владимира Петрова.

По его словам, за последние годы «происходит пересмотр функции и назначения пенитенциарной системы» во всем мире, в том числе и в России.

«Сильно мнение о том, что места отбывания наказания должны выполнять, прежде всего, функцию перевоспитания, улучшения и искоренения невежества в среде заключенных», — считает Петров.

Также он упомянул практику из стран Латинской Америки, где в тюрьмах сокращают срок на 1-2 дня за каждую прочитанную книгу.

Свои предложения Владимир Петров направил главе ФСИН Александру Калашникову.

Ранее стало известно, что заключенных могут привлечь к строительству БАМа.