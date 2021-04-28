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Общество. Новости

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В России впервые с сентября 2020 года зарегистрировано менее 8 тыс. случаев заражения

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В России выявлено 7 848 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

За прошедший день вылечились 8 420 пациентов, умерли 387.

Лидерами по числу выявленных за сутки случаев коронавируса стали Москва (1840), Петербург (723), Московская область (612), Ростовская область (228) и Самарская область (179).

За весь период пандемии в России инфекция подтвердилась у 4 787 273 человек, выздоровели 4 411 098, умерли 109 367.

Ранее глава Роскомнадзора Анна Попова рассказала об опасности заразиться новыми штаммами коронавируса.

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