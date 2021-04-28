МВД проверит информацию о поддельной справке журналиста Пивоварова для лицензии на оружие

Полицейские начали доследственную проверку по материалу Росгвардии, в котором утверждалось о поддельной медицинской справке журналиста Алексея Пивоварова. Она якобы предоставлялась для получения лицензии на оружие, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вчера из Росгвардии в полицию поступил материал проверки по факту того, что Алексей Пивоваров предоставил подложные медицинские справки для получения лицензии на приобретение оружия», — заявили в ведомстве.

По неподтвержденным данным, в результате журналисту аннулировали все документы, имеющиеся на оружие. Сам Пивоваров пока не комментировал данный случай.

Летом прошлого года Пивоваров покинул должность главного редактора RTVI. По его словам, личные проекты требуют большого количества времени и сил, что мешает исполнению обязанностей главного редактора.

Кроме того, ранее Пивоваров заболел коронавирусной инфекцией. Он находился на самоизоляции с 23 ноября и работал удаленно.