Оперштаб опроверг информацию о третьей волне COVID-19 в РФ

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Российской Федерации в настоящий момент является стабильной. Данные о якобы наступлении третьей волны заболеваемости не соответствуют действительности, передает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

«Вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф», — заявили в пресс-службе.

По сведениям оперштаба, эпидемиологическая ситуация в стране достаточно стабильна и под контролем ведомства.

Ранее в Bloomberg, ссылаясь на двух чиновников, заявили, что в России наступила третья волна коронавируса. В качестве аргумента приводилась неофициальная статистика.

В свою очередь в штабе уточнили, что то, как будет развиваться дальнейшая эпидемическая обстановка, во многом зависит от каждого из граждан страны. Россиян призвали бережно относиться к здоровью, соблюдать масочный режим, а также привиться от COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре ответили на сообщение Bloomberg о третьей волне пандемии в России. Эксперт Вадим Покровский обратил внимание на снижение настороженности среди россиян.

28 апреля в России впервые с сентября 2020 года зарегистрировано менее 8 тыс. случаев заражения.