Турция ожидает, что поставки «Спутника V» в страну начнутся в мае

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию, вероятно, начнутся в мае. Об этом сообщил глава минздрава страны Фахреттин Коджа в Twitter.

«По вакцине «Спутник V» мы перешли к третьей фазе испытаний. Подписано соглашение о поставке», — заявил министр.

В Турции коронавирусом заразились 4 710 582 человека, из которых скончались 39 057 пациентов. За последние сутки выявили 43 301 заражение.

Ранее стало известно, что с 29 апреля по 17 мая в Турции вводится локдаун, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением списка освобожденных циркуляром МВД.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».