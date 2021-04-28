Финал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня

Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – пройдет с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде. Финалистами конкурса станут 200 человек, которые покажут лучшие результаты в региональных полуфиналах.

28 апреля в пресс-центре ТАСС было заключено соглашение между АНО «Россия – страна возможностей», Правительством Нижегородской области и администрацией Нижнего Новгорода.

В течение апреля-мая в регионах России проходят полуфиналы конкурса, в которых принимают участие более 800 лучших участников со всей страны. Всего запланировано 6 полуфиналов, часть из которых уже завершились. Так, полуфинальные испытания прошли в Краснодаре (со 2 по 4 апреля), Мурманске (с 8 по 10 апреля), Калуге (с 14 по 16 апреля) и в Петропавловске-Камчатском (с 22 по 24 апреля). С 28 по 30 апреля полуфинал пройдет в Тюмени, с 11 по 13 мая – в Перми.

«Заключительные соревнования соберут 200 участников, показавших наилучшие результаты. То есть из полуфиналистов только каждый четвертый обеспечит себе выход в финал. А пройдет он в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня. Место финальных испытаний было выбрано не случайно, ведь в этом году город отмечает свое восьмисотлетие», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.