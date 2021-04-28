В ВОЗ поданы документы на переквалификацию вакцины «КовиВак»

Центр им. Чумакова РАН отправил необходимые документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом рассказал директор центра Айдар Ишмухаметов, пишет «Интерфакс».

«Мы подали документы в ВОЗ на преквалификацию, это некая достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, «третий мир»», — сказал Ишмухаметов.

Он подчеркнул, что к этому можно будет приступить, когда Россия справится с задачей иммунизации своего населения.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия в первом квартале выполнила план по производству вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Он добавил, что по показателям «Спутника V» «абсолютного результата пока здесь нет», но это объясняется масштабами производства. Показатели по первому компоненту были выполнены на 89%, по второму — на 65%.