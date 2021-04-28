Стал известен четвертый обвиняемый дела о перевороте в Белоруссии

Белорусский государственный телеканал ОНТ в фильме-расследовании «Убить президента» сообщил, что четвертым фигурантом по уголовному делу о подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко стала бывшая сотрудница фирмы юриста Юрия Зенковича Ольга Голубович. Об этом пишет РИА «Новости».

«Ольга Голубович, 44 года, гражданка Беларуси, член партии БНФ, работала бухгалтером в минской фирме Зенковича «Американский юридический центр», — сказал диктор.

По информации телеканала, Голубович положила конверт с деньгами в камеру хранения на минском автовокзале. Таким образом Зенкович пытался передать деньги для подкупа белорусских офицеров, которые якобы были готовы поднять мятеж.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парады Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его мнению, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы. Позже фигуранты дела дали признательные показания.