За сутки площадь лесных пожаров сократилась на 1,2 тыс гектар

Площадь лесных пожаров в России сократилась с 4,2 до 3 тыс. га, лесопожарные службы потушили 77 природных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 3 мая 2021, в России ликвидировано 77 лесных пожаров на площади 2 137 га. На 00:00 мск 04 мая 2021 г. на территории Российской Федерации действовало 13 лесных пожаров на площади 3 084 га, по которым проводились работы по активному тушению», — заявили в ведомстве.

Крупнейшие очаги возгорания отмечают в Тюменской области, там находится 9 пожаров общей площадью 2 960 га, также крупные пожары отмечаются в Хабаровском и Алтайском крае, в Саратовской, Свердловской и Томской областях, а также в Башкортостане.

Ранее под Курганом сотрудники экстренных служб перекрыли трассу из-за пожара на заброшенных дачах.