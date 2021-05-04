Попавших под лавину туристов в Бурятии доставили в больницу

Двух из пяти застрявших под лавиной в Бурятии туристов доставили в госпиталь в Иркутске, еще трое пока находятся под снегом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства ГО и ЧС.

«Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы прилетели в Иркутск с двумя пострадавшими. Они их эвакуировали. Но те трое, которых завалило снегом, еще там. Их будут доставать позже. Сейчас спасатели в Иркутске <…> Потом они полетят в Тункинский район», — заявили в экстренных службах.

Одновременно прокуратура Бурятии заявила о начале проверки по факту схода лавины.

«Прокуратура республики организовала проверку в связи с сообщением о сходе снежной массы в местности, расположенной в 12 км от поселка Монды Тункинского района <…> Надзорным ведомством будут установлены обстоятельства случившегося и дана оценка произошедшему», — заявили в ведомстве.

Снежная масса сошла на перевале Горелова около поселения Монды.

Ранее в Бурятии пять человек попали под лавину.