Число пострадавших при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы выросло до 10

Количество пострадавших при возгорании в гостинице «Вечный зов» в Южнопортовом районе столицы достигло 10, среди них двое детей. Об этом ТАСС заявили в экстренном ведомстве.

«По последним данным, пострадали 10 человек, среди них двое детей. Трое пострадавших находятся в реанимации», — уточнили в оперативной службе.

При тушении огня в гостинице были спасены 305 человек, включая 114 детей. Все пострадавшие в результате ЧП отравились продуктами горения.

Согласно информации МЧС, принятыми мерами в 04.18 мск пожар был локализован, а в 04.30 ликвидирован на площади 100 кв.м. Возгорание произошло по адресу: 6-я Кожуховская улица, д. 26. Пожару присваивался второй, повышенный, номер сложности.

По последним данным, при пожаре в Москве никто не погиб. Для тушения огня задействовали 38 единиц техники и 119 человек личного состава. Обстоятельства происшествия в настоящий момент неизвестны.

Ранее в Пермском крае восемь человек стали жертвами пожара в жилом доме. Отмечается, что двое из жертв инцидента были несовершеннолетними.