Найдены тела двух туристов, попавших под лавину в горах Бурятии

Спасатели нашли тела двух туристов, попавших под лавину в горах Бурятии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства ГО и ЧС.

До этого еще один участник тургруппы был найден погибшим.

«Погибшие мужчины в возрасте 50, 34 и 19 лет. В настоящее время спасатели вертолетом везут погибших в Иркутск», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Бурятии группа из пяти человек оказалась в районе схода снежной лавины на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды. Двух выживших доставили вертолетом в Иркутск, их состояние удовлетворительное. По предварительным данным, попавшая под лавину группа туристов из города Дивногорска Красноярского края не регистрировала свой маршрут.