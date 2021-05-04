Российский блогер умер в Абхазии после 40-дневного голодания

В Абхазии умер российский блогер Виталий Выграновский после 40-дневного голодания. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».

По данным МВД республики, смерть блогера не носит криминального характера, следов насилия на теле обнаружено не было. Тело мужчины обнаружили в заброшенном доме в селе Анхуа 2 мая.

«На месте прибытия был обнаружен труп в неестественном состоянии в результате того, что данный гражданин занимался лечебной йогой», — уточнили в ведомстве.

Выграновский в своем блоге рассказывал, что планирует прожить без еды и воды 40 дней. Эксперимент он начал в марте в Москве, а затем уехал в Абхазию, где продолжил голодать.

На 20-й день блогер рассказал, что почувствовал «полное очищение», а на 35-й день стал ощущать «предсмертное состояние», однако продолжил практиковать.

Его знакомые сообщили, что Выграновский умер «на выходе из сухого голодания».