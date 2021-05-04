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Общество. Новости

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Арка Главного входа ВДНХ в Москве, 2019 год Арка Главного входа ВДНХ в Москве, 2019 год

Российский Красный Крест проведет на ВДНХ благотворительный забег «Бежим впереди ЧС»

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15 мая на ВДНХ пройдет ежегодный благотворительный забег Российского Красного Креста «Бежим впереди ЧС» с участием тысячи любителей бега. Спортивный городок расположится на площади Промышленности.

Мероприятие организовано с целью привлечения средств для создания гуманитарных резервов в регионах России с повышенным риском чрезвычайных ситуаций, что позволит в дальнейшем максимально быстро обеспечить предметами первой необходимости людей, пострадавших от ЧС (пожаров, ежегодных весенних паводков, наводнений, техногенных катастроф и др.).

Любителям бега предложены на выбор несколько дистанций: 10 км и 5 км для взрослых, 1 км для юниоров и 500 м для детей. Маршруты пройдут по живописным местам ВДНХ: вокруг центра «Космонавтика и авиация», а также по Ландшафтному парку. Все взрослые участники забега получат красивые памятные футболки и медали. Детям будут вручены сувениры, медали и сладости.

«Дата забега совпадает с днем рождения старейшей гуманитарной организации. 15 мая Российскому Красному Кресту исполнится 154 года. Приглашаем всех желающих пробежать свою дистанцию на флагманской площадке Москвы и разделить с нами это радостное событие», - отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Поддержать инициативу можно и другим способом – сделав пожертвование через кнопку «Не бегу, но помогу!» на странице регистрации на забег «Бежим впереди ЧС».

Мероприятие также направлено на популяризацию здорового образа жизни и пройдет в рамках национального проекта «Демография».

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