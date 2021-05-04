В посольстве РФ прокомментировали аварию в метро Мехико

Россиян нет среди пострадавших при аварии в метро Мехико. Об этом рассказали в российском посольстве в латиноамериканской стране, пишет РИА «Новости».

«По данным местного МИД, среди пострадавших в катастрофе россиян не было», — сказал пресс-секретарь посольства Евгений Ненашкин.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 23 человека, госпитализированы — 65. Также отмечалось, что спасатели завершили поиск выживших на месте обрушения метромоста.

Авария произошла в районе станции «Оливос» на юге города 3 мая в 22.25 по местному времени. В результате рухнули два вагона с пассажирами с высоты около 10 метров. При обрушении под завалами оказались несколько проезжавших снизу машин. На данный момент ведется разбор завалов.