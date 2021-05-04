В Калуге в третий раз прошла акция «Вальс Победы»

В Калужской области уже в третий раз состоялась акция «Вальс Победы», по традиции став первым мероприятием празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войны.

«Вальс Победы» напоминает о том ликовании, которое испытали люди 9 мая 1945 года, услышав об окончании войны и победе Советского Союза, — отмечается на сайте мэрии. — «Вальс Победы» – красивый флешмоб: волонтеры, молодые люди и девушки, исполняют заранее отрепетированный вальс, а затем приглашают на танец прохожих».

В этом году участниками флешмоба стали 30 пар. Целый месяц продолжались репетиции – волонтеры разучивали вальс под руководством профессионального хореографа.

По традиции почетным гостем акции стал ветеран Великой Отечественной войны. К молодежи обратился Владимир Степанович Антонов.

«Главное, чтобы каждый понял, сколько пережили люди, и сколько они вложили в эту победу, – сказал ветеран. — Молодым я пожелал бы никогда не столкнуться с войной. Благодарю судьбу за то, что большая часть моей жизни прошла под мирным небом».

Организаторы «Вальса Победы» – Калужское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с Калужским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и управлением физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.