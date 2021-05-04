Порошенко купил через офшоры картины Дали и Репина

Бывший президент Украины Петр Порошенко руководил как минимум шестью офшорными компаниями, которые совершали сделки на миллионы долларов, в том числе по покупке мебели и произведений искусства. Об этом сообщается на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности.

Среди приобретений были сюрреалистическая скульптура «Длинноногий слон» Сальвадора Дали и картина Ильи Репина «Казаки на Черном море». Как выяснили центр, Порошенко и его супруга Марина с 2009 по 2012 год через офшорную компанию Vernon Holdings купили мягкую мебель на сумму $100 тыс.

Также бывший глава государства бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings. Тем не менее, бенефициаром был указан его деловой партнер Сергей Зайцев.

Ранее СМИ писали, что Порошенко сделал пластическую операцию. Также Порошенко сменил стрижку.