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Общество. Новости

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В Роспотребнадзоре объяснили необходимость второй дозы вакцины от COVID-19

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Вторая доза вакцины от новой коронавирусной инфекции необходима для закрепления эффекта, курс вакцинации обязательно проходить полностью, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в беседе с РИА «Новости».

Эксперт объяснил, что после первой дозы препарата у человека формируется антительный иммунитет, который является нестойким и сохраняется в течение двух-трех месяцев.

«Для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции», – подчеркнул Горелов.

По его словам, отказ от второй дозы вакцины от коронавируса сводит на нет эффект от первой и ставит под удар здоровье человека, так как через несколько месяцев после первой прививки он вновь становится уязвим для патогена.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается напряженной.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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