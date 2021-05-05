СК возбудил дело после обнаружения тела девушки-блогера под Екатеринбургом

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в лесу под Екатеринбургом было обнаружено тело девушки-блогера Кристины Журавлевой. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя местного СК Александра Шульгу.

«По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), СКР разбирается в обстоятельствах гибели, проводится экспертиза», — сказал Шульга.

Максимальное наказание по этой статье достигает 15 лет.

Ранее тело Instagram-блогера Кристины Журавлевой было найдено в лесу под Екатеринбургом. 28-летнюю девушку нашли в середине апреля. По его словам, экспертиза уже была проведена, но пока неизвестно, имело место самоубийство, или же убийство.

Журавлева вела блог, посвященный стилю и красоте. У нее 57 тысяч подписчиков. Последний пост в блоге Журавлевой датируется 3 апреля. Некоторое время назад она внезапно перестала его вести. После этого друзья и читатели начали беспокоиться.