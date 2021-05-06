Врач рассказал о популярном виде мошенничества частных клиник

Заслуженный врач России, член Совета Федерации Владимир Круглый рассказал, что соотечественники начали чаще приобретать приглашения по телефону на якобы бесплатные медобследования. Чаще всего подобные предложения поступают от недобросовестных частных клиник, передает радио Sputnik.

По его словам, предложения пройти якобы бесплатное медицинское обследование стали регулярно попадаться в потоке телефонной рекламы. При этом некоторые коммерческие организации стали приглашать потенциальных клиентов в условиях распространения коронавируса.

«Такие звонки — это просто развод. Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть», — уточнил Круглый.

Врач предупредил, что если обследование бесплатное, то потом в клинике могут сказать, что требуется оплатить много других процедур.

«Не заплатив, никто оттуда не уйдет», — заметил медик.

Он отметил, что при подобных звонках на свой телефон, сразу блокирует номер. Кроме того, вместо общения с подобными клиниками Круглый посоветовал узнать график проведения диспансеризацию в районной поликлинике.

«Надо отличать диспансеризацию и профилактические осмотры, которые проводятся в поликлинике по полису ОМС. У каждого человека есть персональный план, за этим следит страховая компания», — пояснил врач.

Частная медицина тоже может быть качественной, но добросовестные организации не предлагают по телефону свои фактически платные услуги под видом бесплатных, заключил Круглый.

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