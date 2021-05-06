Тело новорожденного ребенка обнаружили в поселке под Москвой

В подмосковном поселке Селятино было найдено тело новорожденного ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Московской области Наталию Григорьеву.

«По имеющейся информации, плод ребенка обнаружен 5 мая недалеко от ДК «Мечта» в рабочем поселке Селятино», — заявила Григорьева.

Наро-Фоминской прокуратурой начата проверка, в ходе которой будут установлены причины происшествия.

В Главном следственном управлении СК по Московской области дополнили, что тело мальчика было завернуто в простыню. Следствие также проводит проверку, планируется назначение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз, принимаются меры для установления матери ребенка.

В марте тело младенца было обнаружено на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов в подмосковном Егорьевске.

Также сообщалось, что в квартире в подмосковном Ликино-Дулево найдены тела женщины и троих детей.