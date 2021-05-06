В столичном метро вновь пройдет акция «Синий платочек»

Столичный дептранс вновь проводит в московском метро акцию «Синий платочек», посвященную вкладу женщин в Победу над фашизмом и памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 6 мая.

«Мы рады сохранять память о самых важных страницах истории нашей страны», — подчеркнули организаторы проекта.

Так, с 7 по 9 мая на стойках «Живое общение» пассажирам раздадут 32 тыс. платочков — символов международной программы памяти и мира.

«А наши сотрудники подробнее расскажут о проекте и его значении, обязательно найдите пару минут», — отмечается в телеграм-канале дептранса.

Акция проходит совместно с фондом «Русская Земля».