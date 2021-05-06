В Минприроды не подтвердили информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод

Каких-либо ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока, для россиян нет. Об этом уточняется на официальном сайте Минприроды России.

В ведомстве подчеркнули, что соотечественники могут свободно находиться в лесах и для своих нужд заготавливать плоды ягод, орехи, а также грибы.

«Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно! В ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов», — уточнили в министерстве природных ресурсов и экологии.

В том случае, если сбор и заготовка будут проводятся для продажи предпринимателям и юрлицам, гражданам потребуется соблюдать два приказа ведомства. Речь о «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» и «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».

В Минприроды опровергли сведения, что у частных лиц, продающих недревесные лесные ресурсы, могут спросить договор аренды участка леса, где товар был собран, а Также не соответствует действительности, что может быть проверка шляпки грибов утвержденным стандартам.

«Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений!», — обратили внимание в организации.

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