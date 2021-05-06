«Спутник лайт» появится в гражданском обороте до 2022 года

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет введена в гражданский оборот до 1 января 2022 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные реестра лекарственных средств Минздрава.

Подчеркивается, что вакцина имеет срок годности полгода, ее нужно хранить «в защищенном от света месте, при температуре не выше -18°C», если препарат заморожен, при температуре +2-8°C, если препарат находится в жидком состоянии.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт» готова к регистрации в России.

Позже Министерство здравоохранения РФ, НИИ им Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявили о регистрации препарата. Уточняется, что «Спутник лайт» — это первая доза зарегистрированной ранее российской вакцины «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».