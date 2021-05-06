25 человек погибли при перестрелке в Рио-де-Жанейро

В перестрелке в метрополитене Рио-де-Жанейро погибли 25 человек. Об этом сообщил портал G1.

«В результате операции гражданской полиции Рио-де-Жанейро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков рано утром в четверг в Жакарезинью, в северной зоне Рио-де-Жанейро, погибли 25 человек», — говорится в сообщении.

Сообщается, что были убиты 24 подозреваемых, однако нет данных, кем являются жертвы и подробностей операции. Известно, что полицейский был ранен в голову.

Подчеркивается, что еще два полицейских и два пассажира получили ранения. Детали об их состоянии не уточняются.

По данным СМИ, это самое большое количество смертей во время полицейской операции, как минимум, с 2016 года.

С июня прошлого года Верховный суд Бразилии приостановил спецоперации в бедных районах во время пандемии. Решение об их проведении допускает действия только в «абсолютно исключительных случаях».

По данным портала, полиция и местные власти пока не ответили на запрос о причинах проведения данной полицейской операции.