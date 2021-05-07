Каждый пятидесятый житель Земли заразился COVID-19

Коронавирусом нового типа заразился каждый пятидесятый житель Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе официальных данных, а также сведений средств массовой информации и экспертов.

На данный момент число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в мире превысило 155 млн, таким образом, доля заболевших составляет более 2% населения планеты, указано в сообщении.

При этом выздоровели около 86% заразившихся коронавирусом, на данный момент инфицированными остаются как минимум 19 млн человек, отмечает агентство.

За весь период пандемии в России зафиксировано более 4,8 млн случаев заражения коронавирусом, более 112 тысяч заболевших скончались. Полностью выздоровели более 4,4 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии в стране были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Кроме того, 6 мая стало известно, что регистрацию прошла еще одна российская вакцина от коронавируса – «Спутник Лайт».