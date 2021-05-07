Минприроды объяснило массовую гибель тюленей в Каспийском море браконьерством

Министерство природных ресурсов и экологии России связало массовую гибель краснокнижных тюленей в Каспийском море с браконьерством. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«На берег вынесло 170 мертвых животных <...> Скорее всего тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море», – указано в сообщении.

Минприроды подчеркнуло, что ситуация находится на личном контроле главы ведомства Александра Козлова.

«Вопиющая ситуация. Под угрозу поставлена популяция редких животных почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством!» – приводятся в публикации слова министра.

Ранее сообщалось, что на побережье Каспийского моря около Махачкалы за два дня было обнаружено более 150 погибших тюленей, занесенных в российскую Красную книгу.