Грабитель захватил заложников в банке в Миннесоте

Грабитель захватил заложников в банке Wells Fargo в Сент-Клауде, штат Миннесота, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию и представителей финансовой организации.

Изначально сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об ограблении, после чего стало известно о захвате заложников. Эту информацию подтвердила представитель Wells Fargo Стейси Шиллер.

Как сообщает газета Star Tribune, в здании находились пять заложников, на данный момент все освобождены. После выхода из помещения последнего заложника, сотрудники правоохранительных органов вошли в здание отделения банка и задержали подозреваемого.

В январе текущего года в результате стрельбы и захвата заложника в американском штате Иллинойс погибли пять человек.