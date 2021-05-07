Полиция объяснила операцию с 25 жертвами в Рио-де-Жанейро

Специальная операция в Рио-де-Жанейро была тщательно подготовлена и проводилась в соответствии с требованиями бразильского Верховного суда, заявил главный констебль Родриго Оливейра. Об этом сообщает телеканал G1.

«Операция была очень спланированной, со всеми протоколами и более чем десятимесячным расследованием», – рассказал начальник полиции.

По его словам, целью операции было предотвращение торговли людьми, в том числе несовершеннолетними. При этом Оливейра подчеркнул, что в работе правоохранительных органов не было ошибок или перегибов.

Главный констебль также добавил, что из 25 погибших 24 человека были преступниками, еще один – сотрудником полиции.

Ранее сообщалось, что в результате операции гражданской полиции Рио-де-Жанейро при перестрелке в метрополитене погибли 25 человек.