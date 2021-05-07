Россия и Германия обменялись данными о геноциде в Жестяной Горке

Компетентные органы России и Германии обменялись информацией о преступлениях гитлеровцев в деревне Жестяная горка в 1941-1943 годах, рассказал замглавы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге Томас Вилл в беседе с РИА «Новости».

По словам Вилла, в ходе обмена данными не было обнаружено сведений о том, что кто-либо из карателей, причастных к геноциду, до сих пор жив.

«Следственный комитет России через Генпрокуратуру направил сюда многочисленные документы о комплексе преступлений в Жестяной горке, однако они не дали никакой новой информации о, возможно, все еще живых в настоящее время людях. Мы также передали в Москву имеющиеся здесь материалы», – рассказал замглавы управления.

В октябре 2020 года российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства советских граждан нацистами в деревне Жестяная Горка, где было казнено не менее 2,6 тыс. человек.

В марте 2021 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что СК намерен объединить дела о зверствах нацистов в отношении мирного народа в одно — геноциде народов СССР.