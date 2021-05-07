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Общество. Новости

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Минздрав изменил рекомендации по коронавирусу

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Министерство здравоохранения России выпустило новые методические рекомендации по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Согласно документу, из списка лекарств, назначенных для лечения COVID-19, был исключен гидроксихлорохин. Вместо него в этот список был добавлен иммуноглобулин, его рекомендовали использовать для лечения пациентов, находящихся на стационарном лечении.

Всего в новой, 11-й редакции «Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции» указано пять препаратов — «Фавипиравир», «Ремдесивир», Иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа, «Умифеновер».

Также, для профилактики СOVID-19, в список вакцин были включены препараты «КовиВак» и «Спутник Лайт».

«Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» и вакцине для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт»», — указано в сообщении пресс-службы Минздрава.

Ранее стало известно, что «Спутник Лайт» появится в гражданском обороте до 2022 года.

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