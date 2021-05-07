В Москве задержана участница группы Pussy Riot Никульшина

В Москве сотрудники полиции задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Мансура Гильманова.

Никульшина задержана по статье о неповиновении полиции. Адвокат дополнил, что ее привезли в ОМВД по столичному району Дорогомилово, держат на территории и внутрь здания не заводят.

«Меня к ней пока не пускают», — рассказал Гильманов.

Ранее Тверской суд Москвы заключил под домашний арест всех фигурантов дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции 23 января в Москве. Среди них оказалась участница Pussy Riot Мария Алехина.

Также сообщалось, что при задержании участницы Pussy Riot Мария Алехина и Людмила Штейн сбили на автомобиле полицейского в центре Москвы.

Позже Пресненский суд Москвы арестовал участниц группы Людмилу Штейн и Викторию Кузнецову на 10 суток, а Марии Алехиной был выписан штраф в 30 тысяч рублей.