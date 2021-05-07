В России коронавирус подтвердили еще у 8 386 человек

В России было зафиксировано еще 8 386 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по коронавирусу.

По данным штаба, за сутки полностью выздоровели 8 022 пациента с коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 376 летальных исходов.

Наибольший прирост случаев заболевания наблюдается в Москве (2 846), Санкт-Петербурге (722), Московской области (608), Ростовской области (210), Воронежской области (142), Саратовской области (124) и Иркутской области (120).

У 13,8% новых инфицированных не было клинических проявлений болезни. В общей сложности в России выявлено 4 863 514 случаев коронавируса в 85 регионах за весь период пандемии. Подтверждено было 112 622 летальных исхода, а выздоровели 4 480 360 человек.

Ранее сообщалось, что в России коронавирус подтвердили еще у 7 639 человек.

Министерство здравоохранения России выпустило новые методические рекомендации по противодействию коронавирусной инфекции.