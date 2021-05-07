Минздрав опубликовал новую версию рекомендаций по борьбе против COVID-19

Министерство здравоохранения опубликовало новую, 11-ю версию, Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В числе изменений – исключение из документа гидроксихлорохина.

Кроме того, в список препаратов включен иммуноглобулин человека против COVID-19, который может использоваться в дополнении к любой из схем терапии.

В разделе по специфической профилактике инфекции у взрослых также были добавлены сведения о двух российских вакцинах против коронавируса - «Ковивак» и «Спутник Лайт», передает ТАСС.

Весомую часть списка составляют биологические препараты, процесс производства которых является длительным и трудозатратным.

Стремясь повысить доступность такого рода терапии пациентам с COVID-19, многие участники фармацевтического рынка организуют программы благотворительной помощи. Лекарства поставляются в лечебные учреждения российских регионов, где, на сегодняшний день, сохраняется высокая потребность в лекарственных средствах для оказания оперативной помощи пациентам с более тяжелым течение коронавирусной инфекции. Акции проходят по всей стране. В апреле и мае этого года 38 субъектов РФ приняли 25 000 упаковок препарата ингибитор ИЛ-6 олокизумаба (или Артлегиа; производитель Р-Фарм) для лечения среднетяжелых форм COVID-19. Общая стоимость отгруженной в рамках благотворительности продукции составила свыше 1 млрд руб.

«Методические рекомендации – это важный инструмент, позволяющий информировать врачебное сообщество о наиболее оптимальных на настоящий момент методиках терапии сложных заболеваний. Новая редакция документа соответствует последним проведенным исследованиям и включает препараты, показавшие результат в реальной клинической практике. «Важно отметить, что в списке находятся препараты, которые помогали пациентам с самого начала пандемии, их включение в рекомендации остается неизменным», — заявил д.м.н., старший научный сотрудник НИЛ ревматологии НМИЦ им. В. А. Алмазова Алексей Маслянский.