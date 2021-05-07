На Ямале проверяют сообщение о массовом отравлении горожан в кафе

В Ямало-Ненецком автономном округе организовали проверку после сообщений жителей города Лабытнанги о массовом отравлении в кафе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Ранее в местной группе в соцсети «ВКонтакте» житель города рассказал, что после посещения заведения он и его приятели отравились и оказались в инфекционном отделении больницы. Также он отметил, что в медучреждении есть и другие пациенты со схожими симптомами. В комментариях другие пользователи также заявили, что их знакомые отравились после посещения указанного ресторана быстрого питания.

«По данному факту прокуратурой города Лабытнанги проводится проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказали в ведомстве.

В свою очередь источник агентства в контролирующих органах муниципалитета отметил, что после появившихся жалоб владелец кафе самостоятельно закрыл заведение и пригласил санитарных врачей.

Ранее более 140 детей отравились в Барнауле.