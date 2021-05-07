После пожара в сварочном цеху в Мытищах возбуждено уголовное дело

Следственный комитет после пожара в частном автосервисе в Мытищах возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по региону Ольгу Врадий.

«По факту гибели людей в результате пожара в частном автосервисе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по уточненным данным, при пожаре в сварочном цехе в подмосковных Мытищах погибли пять человек. Первоначально сообщалось о четыре погибших и одном пострадавшем, который находился в больнице. При разборе завалов было обнаружено тело еще одного человека.

Пожар произошел вечером 7 мая в двухэтажном здании. Известно, что площадь пожара на 19.20 по мск составляла 225 кв. м, в 20.18 пожар был локализован.