В Рио-де-Жанейро число жертв полицейской операции увеличилось до 28

Число жертв операции, которую полиция провела против подозреваемых в наркотрафике в Рио-де-Жанейро возросло до 28. Об этом сообщает портал G1, ссылаясь на полицию.

По данным правоохранителей, скончались еще трое подозреваемых.

Ранее стало известно о 25 погибших. Главный констебль в столице Бразилии Родриго Оливейра сообщал, что из 25 погибших 24 человека были преступниками, еще один являлся сотрудником полиции. По его словам, целью операции было предотвращение торговли людьми, в том числе несовершеннолетними. При этом Оливейра подчеркнул, что в работе правоохранительных органов не было ошибок или перегибов.