В России выявили еще 8 329 случаев коронавируса

В России выявили 8 329 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также выздоровели 8 255 пациентов, скончались 370.

Наибольший прирост заражений зафиксировали в Москве (2 765), Петербурге (726), Московской области (630), Ростовской области (209) и Воронежской области (139).

За весь период пандемии в России коронавирус подтвердился у 4 871 843 человек, вылечились 4 488 615, умерли 112 992.

Ранее сообщалось, что Минздрав опубликовал новую версию рекомендаций по борьбе против COVID-19.